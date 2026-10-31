Sant’Agnello, scooter travolge una e-bike e scappa: ferito 14enne

Incidente nella notte in corso Italia, all’altezza del civico 102. Il giovane, residente a Sorrento, è stato trasportato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri per rintracciare il conducente dello scooter, fuggito dopo lo scontro.

L’incidente in corso Italia

Incidente stradale con omissione di soccorso nella notte a Sant’Agnello, dove uno scooter si è scontrato frontalmente con una e-bike guidata da un ragazzo di 14 anni.

L’episodio è avvenuto in corso Italia, all’altezza del civico 102. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile di Sorrento, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Lo scontro tra lo scooter e la bici elettrica

Secondo una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, lo scooter, proveniente forse dal senso di marcia opposto, avrebbe invaso la corsia, finendo per scontrarsi frontalmente con la e-bike condotta dal quattordicenne, residente a Sorrento.

Dopo l’impatto, chi era alla guida dello scooter si è allontanato dal luogo dell’incidente con il proprio mezzo, facendo perdere le proprie tracce senza prestare soccorso al ragazzo.

Il 14enne ricoverato in ospedale

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha prestato le prime cure al giovane e lo ha trasportato all’ospedale di Sorrento. Il ragazzo è tuttora ricoverato, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini per rintracciare il conducente

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Sorrento stanno svolgendo le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e identificare la persona alla guida dello scooter, che dopo lo scontro è fuggita senza fermarsi.