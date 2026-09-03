Nola, scontro tra auto e scooter: Alessia muore sul colpo a 26 anni

Una giovane vita spezzata sull’asfalto, a pochi chilometri da casa. Alessia De Muzio, 26 anni, è morta in seguito a un grave incidente stradale avvenuto a Camposano, piccolo comune dell’area nolana. La ragazza era in sella al suo scooter e stava facendo ritorno a casa quando, per cause ancora da accertare, si è verificato lo scontro con un’automobile. L’impatto è avvenuto all’incrocio tra via Trivice d’Ossa e via Pizzariello.

Incidente a Camposano, Alessia muore sul posto

Dopo lo scontro, la 26enne è finita violentemente sull’asfalto. Le ferite riportate nella caduta si sono rivelate gravissime e per Alessia non c’è stato nulla da fare: la giovane è morta sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Nola, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto. L’automobile coinvolta nell’incidente era guidata da un ragazzo di 20 anni che viaggiava insieme a un’amica. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Nola e, secondo le prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita.

Indagini sulla dinamica dello scontro tra auto e scooter

Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno lavorando per stabilire cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti allo scontro e quali siano state le cause dell’impatto tra l’auto e lo scooter. Gli accertamenti dovranno fornire risposte anche alla famiglia di Alessia, che quella notte la aspettava a casa e che ora attende di conoscere la verità su quanto accaduto a quell’incrocio.