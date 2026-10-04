Tragedia a Casavatore, scooter contro Audi Q5: muore un 32enne

Tragedia nella tarda serata di ieri a Casavatore, dove un uomo di 32 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto lungo la Circumvallazione esterna, in direzione Arzano-Casoria.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, lo scooter guidato dalla vittima si sarebbe scontrato con un’Audi Q5 condotta da un uomo di 55 anni. L’impatto è stato violentissimo e per il 32enne non ci sarebbe stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Incidente a Casavatore, scontro tra scooter e Audi Q5

L’allarme è scattato intorno alle 23. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Casoria, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Le cause dello scontro sono ancora da chiarire. Al momento non risultano elementi sufficienti per stabilire eventuali responsabilità.

Muore un 32enne, veicoli sequestrati

Dopo l’impatto, il conducente dello scooter è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

I due veicoli coinvolti, lo scooter e l’Audi Q5, sono stati sequestrati per consentire tutti gli accertamenti tecnici necessari.

La salma del 32enne è stata invece messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Indagini sulla dinamica dell’incidente

I Carabinieri stanno lavorando per chiarire cosa sia accaduto nei momenti precedenti allo schianto e stabilire l’esatta posizione dei due mezzi sulla carreggiata.

Tra gli elementi che potranno essere acquisiti ci sono eventuali immagini di videosorveglianza presenti lungo la Circumvallazione esterna e le testimonianze di chi potrebbe aver assistito all’incidente. Le indagini sono in corso.