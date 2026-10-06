Tragedia nella notte in Costiera sorrentina. Un ragazzo di appena 20 anni, Dario Crotti, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto a Sant’Agnello, nei pressi di Sorrento. I Carabinieri sono intervenuti in via Nastro d’Argento, all’altezza del civico 10, dopo la segnalazione del sinistro.

Tragedia nella notte a Sant’Agnello: 20enne perde la vita in un incidente con lo scooter

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il ventenne avrebbe perso il controllo dello scooter Sim 125 cc sul quale viaggiava, finendo fuori strada. L’impatto si è rivelato fatale e per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e stabilire le cause che hanno portato il ragazzo a perdere il controllo del mezzo.

Lo scooter è stato sottoposto a sequestro. La salma del ventenne, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stata invece trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castellammare di Stabia, dove sarà effettuata l’autopsia. Le indagini dei Carabinieri proseguono per chiarire ogni aspetto della tragedia.