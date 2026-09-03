Tragico incidente a Nola, scontro tra auto e scooter: muore ragazza di 26 anni

Tragedia sulle strade di Nola, dove una ragazza di appena 26 anni, Alessia De Muzio, è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Trivice d’Ossa e via Pizzariello. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Nola, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.

Incidente a Nola, scontro tra scooter e auto

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, a entrare in collisione sarebbero stati uno scooter e un’automobile. Ad avere la peggio è stata la 26enne che si trovava in sella allo scooter. Le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali e la giovane è morta sul posto.

Feriti un 20enne e un’amica

Alla guida dell’automobile coinvolta nell’incidente si trovava invece un ragazzo di 20 anni, che viaggiava insieme a un’amica. Entrambi sono stati soccorsi e successivamente trasportati presso l’ospedale di Nola per ricevere le cure e gli accertamenti necessari. Secondo le informazioni disponibili, non sarebbero in pericolo di vita.

Indagini sulla dinamica dello schianto

Restano ancora da chiarire le cause e l’esatta dinamica del tragico incidente. I carabinieri della Compagnia di Nola stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per stabilire la sequenza degli eventi che ha portato allo scontro tra i due mezzi. Le indagini sono in corso e ulteriori elementi potrebbero emergere dagli accertamenti effettuati sul luogo dell’incidente.