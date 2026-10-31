Casoria, evade dai domiciliari per comprare il vino: 59enne sorpreso dai carabinieri sotto casa

Una cena a base di pesce e la voglia di accompagnarla con un buon vino. Peccato che per un 59enne di Casoria la serata abbia preso una piega diversa dal previsto. L’uomo, sottoposto alla detenzione domiciliare, ha deciso di uscire di casa per raggiungere il punto vendita più vicino e acquistare una bottiglia di bollicine.

Una breve commissione, almeno nelle sue intenzioni. Ma proprio in strada ha trovato i carabinieri della Compagnia di Casoria, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio.

Sorpreso con la bottiglia e lo scontrino

I militari hanno fermato il 59enne mentre rientrava a casa. L’uomo aveva ancora tra le mani la bottiglia appena acquistata e, nelle tasche, anche lo scontrino che documentava l’acquisto. Per lui è scattata la denuncia per evasione. I carabinieri lo hanno poi accompagnato nella sua abitazione, dove ha potuto fare ritorno in tempo per la cena.

Sequestrati 53 pacchetti di sigarette contraffatte

Nel corso dello stesso servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno denunciato anche un 42enne, sorpreso in possesso di 53 pacchetti di sigarette contraffatte. L’uomo dovrà rispondere di contrabbando. I controlli dei militari hanno così portato a due denunce, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’illegalità sul territorio di Casoria.