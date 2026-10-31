Napoli, 76enne investito da uno scooter: muore in ospedale

Tragedia nella serata di ieri a Napoli, dove un uomo di 76 anni è morto dopo essere stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada in via Pietro Castellino.

L’incidente si è verificato intorno alle 19:15, all’altezza del civico 155, nel tratto alto della strada in direzione di via Antonio D’Antona. Secondo una prima ricostruzione, il pedone stava completando l’attraversamento della carreggiata quando è stato travolto da un motociclo condotto da un uomo di 51 anni.

La corsa al Cardarelli e il decesso nella notte

Le condizioni del 76enne sono apparse subito molto gravi. Soccorso dal personale del 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli. Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare: alle ore 1 è stato constatato il decesso.

Scooter sequestrato e patente ritirata al conducente

Sul luogo dell’incidente è intervenuta l’Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che ha effettuato i rilievi tecnici per ricostruire quanto accaduto.

Il motociclo è stato sottoposto a sequestro, mentre al conducente è stata ritirata la patente di guida. L’uomo è stato inoltre sottoposto agli accertamenti urgenti previsti dalla normativa, finalizzati a verificare l’eventuale stato di alterazione psicofisica.

La salma del 76enne è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà valutare anche l’eventuale disposizione dell’esame autoptico.

Indagini in corso sulla dinamica dell’investimento

Gli agenti dell’Infortunistica Stradale stanno proseguendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sono in corso l’acquisizione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e la ricerca di eventuali testimoni che possano contribuire a ricostruire gli ultimi istanti prima dell’impatto.