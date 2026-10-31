Aversa, in scooter con hashish e 540 euro: arrestato pusher 17enne

Un normale controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un’operazione antidroga ad Aversa, in provincia di Caserta. Nella tarda serata di venerdì 30 ottobre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa hanno arrestato un ragazzo di 17 anni, trovato in possesso di hashish e denaro contante. Il minorenne è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Aversa, 17enne fermato a bordo di uno scooter Piaggio Liberty

L’episodio si è verificato durante un servizio di vigilanza e controllo del territorio. I militari dell’Arma hanno fermato un Piaggio Liberty condotto da un diciassettenne residente nell’agro aversano, procedendo ai consueti accertamenti.

Durante il controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto 88,70 grammi di hashish e 540 euro in contanti. Elementi che hanno fatto scattare ulteriori verifiche e che, secondo l’ipotesi investigativa, potrebbero essere riconducibili a un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Hashish e denaro sequestrati dai Carabinieri

Alla luce di quanto emerso, i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza del minorenne e al sequestro della sostanza stupefacente e del denaro.

L’hashish è stato preso in carico dai Carabinieri e custodito in attesa del conferimento all’Ufficio Corpi di Reato competente. La somma di 540 euro, anch’essa sottoposta a sequestro, sarà invece depositata su un apposito libretto giudiziario.

Gli elementi raccolti saranno valutati dall’Autorità giudiziaria nell’ambito del procedimento.

Minorenne trasferito al Centro di Prima Accoglienza di Napoli

Terminate le formalità di rito, il 17enne è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza di Napoli Colli Aminei, dove è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile.

Dell’arresto è stata informata l’autorità competente dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa.