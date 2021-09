Ieri sera, gli agenti del Commissariato di Bagnoli e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Beccadelli, tra Agnano e Bagnoli, per la segnalazione di un danneggiamento.

Rubavano infissi in ex hotel: arrestato 23enne, è caccia al complice

Gli operatori, giunti sul posto, hanno notato un uomo all’interno di una ex struttura ricettiva che stava passando ad un’altra persona, posizionata all’esterno a bordo di una “apecar”, diverso materiale ferroso.

I due, alla vista dei poliziotti, si sono dati alla fuga nonostante fosse stato loro intimato l’alt. Uno di essi è stato bloccato, mentre l’altro è riuscito a far perdere le sue tracce. Sul posto, inoltre, sono stati rinvenuti diversi arnesi atti allo scasso e sul veicolo alcuni infissi in alluminio. V.C., 23enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per furto aggravato. Il motocarro e il materiale asportato sono stati sottoposti a sequestro.