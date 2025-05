Un 23enne di Treviso è stato sorpreso a rubare un’auto parcheggiata in via Giuseppe Ricciardi, alle spalle di piazza Garibaldi. Il ragazzo deve rispondere di tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Napoli, 23enne di Treviso sorpreso a rubare auto parcheggiata: arrestato

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Giuseppe Ricciardi per una segnalazione di un furto in un’auto. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha indicato un uomo che stava armeggiando all’interno della sua autovettura parcheggiata poco distante.

A quel punto gli uomini della Polizia si sono precipitati sul posto, hanno raggiunto il malvivente e lo hanno bloccato. Il 23enne è stato trovato in possesso di un cacciavite ed una pinza, che stava usando per mettere in moto la vettura.