Violenta aggressione nella notte ai Quartieri Spagnoli, dove un giovane di 23 anni, incensurato e residente a Ponticelli, è rimasto ferito in seguito a un accoltellamento. Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di verifica, l’episodio si è consumato in vico Tre Regine, nel cuore del centro storico.

Napoli, lite finisce nel sangue ai Quartieri Spagnoli: 23enne colpito a coltellate

Il giovane avrebbe avuto una discussione con alcuni sconosciuti – non è ancora chiaro se uno o più individui – per motivi che restano da chiarire. La situazione sarebbe degenerata rapidamente, fino a sfociare in violenza. Durante il litigio, sarebbe comparsa un’arma da taglio e il 23enne è stato colpito al braccio destro.

Soccorso poco dopo, è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove si trova attualmente ricoverato. Le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione, ma i medici stanno monitorando l’evoluzione della ferita. Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili dell’aggressione. Gli inquirenti stanno acquisendo immagini da eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e ascoltando possibili testimoni.