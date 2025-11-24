Regionali Campania: Fico al 61%. Cirielli si ferma al 34, 60%

Quando sono state scrutinate più del 10 % delle sezioni, nelle elezioni regionali della Campania il candidato del centrosinistra, Roberto Fico, risulta nettamente avanti con il 61, 8 % dei consensi. Il candidato del centrodestra si attesta invece al 34,60%, segnando un distacco significativo in questa fase iniziale dello scrutinio. Si conferma dunque la tendenza già emersa dai primi exit poll.
Regionali Campania, prime proiezioni: Fico al 61%. Cirielli si ferma al 34, 60%
Gli altri candidati, distribuiti tra liste civiche e formazioni minori, si collocano più indietro:
• Campania Popolare: 3,20%
• Per Insieme: 2,00%
• Dimensione Bandecchi: 1,50%
• Forza del Popolo: 1,30%
Il quadro delineato da questa prima proiezione mostra dunque una situazione tendenzialmente stabile nelle prime posizioni, con un vantaggio molto marcato per l’area progressista. Tuttavia, con una copertura ancora limitata, sarà necessario attendere le successive proiezioni per capire se il margine verrà confermato o se si assisterà a un riavvicinamento da parte del centrodestra. Il dato complessivo evidenzia anche una frammentazione del voto nelle liste minori, che sommano insieme poco meno dell’8%, confermando una competizione polarizzata principalmente tra i due schieramenti maggiori.