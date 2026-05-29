Mondragone, controlli in un cantiere edile: due imprenditori denunciati

Nuovi controlli nei cantieri edili per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella mattinata di ieri, giovedì 28 maggio, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta e ai funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno effettuato un’attività ispettiva all’interno di un cantiere edile del territorio. L’operazione rientra nei servizi predisposti per il contrasto al lavoro irregolare e la prevenzione degli infortuni nei cantieri.

Gravi carenze nelle misure di sicurezza

Nel corso delle verifiche sono emerse diverse violazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Gli ispettori hanno riscontrato opere provvisionali non conformi alle prescrizioni previste dalla legge e aperture verso il vuoto prive delle necessarie protezioni.

Situazioni che, secondo gli accertamenti, avrebbero potuto esporre i lavoratori a concreti rischi di caduta dall’alto, una delle principali cause di infortunio nei cantieri edili.

Due amministratori denunciati

Al termine dei controlli, due amministratori di società operanti nel settore delle costruzioni sono stati deferiti in stato di libertà per violazioni al Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

A uno dei due responsabili è stata inoltre contestata l’utilizzazione di attrezzature ritenute non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Quattro lavoratori regolarmente assunti

Durante l’ispezione sono stati controllati quattro operai presenti nel cantiere. Tutti sono risultati regolarmente assunti, confermando che l’attività di vigilanza non è rivolta soltanto al contrasto del lavoro nero, ma anche alla tutela delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori.

Ammende per oltre 5mila euro

Le violazioni accertate hanno comportato l’elevazione di ammende per un importo complessivo superiore ai 5mila euro. Le attività di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane su tutto il territorio casertano per verificare il rispetto delle normative in materia di lavoro e sicurezza.