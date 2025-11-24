Campania, per gli exit poll Roberto Fico è il nuovo presidente della Regione

I primi exit poll delle elezioni regionali in Campania indicano un chiaro vantaggio per Roberto Fico, candidato del centrosinistra. L’ex presidente della Camera viene stimato tra il 56% e il 60%, confermando la forza del campo largo Pd–M5S.
Cirielli al 36-40%: fallisce la rimonta del centrodestra
Il candidato del centrodestra, Edmondo Cirielli, otterrebbe invece tra il 36% e il 40%. Una forbice che testimonia la mancata rimonta annunciata da Fratelli d’Italia negli ultimi giorni di campagna elettorale.
Affluenza in calo: si ferma poco sopra il 40%
Uno dei dati più preoccupanti riguarda l’affluenza, che si attesta poco sopra il 40%. Un segnale di forte disaffezione al voto che potrebbe incidere sull’analisi politica post-elettorale.
Attesa per i dati ufficiali dello spoglio
Gli exit poll verranno aggiornati con le prime proiezioni e con i risultati ufficiali dello spoglio nelle prossime ore. La Campania attende ora la conferma dei numeri che delineeranno il nuovo scenario politico regionale.