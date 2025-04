Dopo sei anni, arriva l’assoluzione per Palma Giuseppe, classe ’82, e Varriale Antimo, classe ’68, entrambi originari di Giugliano, accusati di aver preso parte a una rapina in banca avvenuta nel 2019 a Teramo. La Corte di Appello dell’Aquila ha ribaltato la sentenza emessa in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Teramo, che aveva condannato Palma a 7 anni e 4 mesi e Varriale a 5 anni di reclusione.

Rapina da 10mila euro in una banca di Teramo: assolti due giuglianesi

I legali Luigi Poziello e Matteo Casertano, avvocati del Foro di Napoli Nord, hanno dimostrato l’estraneità dei due imputati ai fatti contestati. I due giuglianesi risultavano coinvolti in una complessa indagine su una rapina avvenuta presso una filiale della Banca di Credito Cooperativo di Basciano, nel comune di Castel Castagna (Teramo). Quel giorno, due uomini armati di taglierino e con il volto parzialmente coperto si erano fatti consegnare circa 10mila euro, per poi darsi alla fuga.