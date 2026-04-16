I venticinque ostaggi sono stati liberati e affidati alle cure dei sanitari dopo lunghi momenti di tensione nella filiale del Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella, a Napoli, dove nella tarda mattinata di oggi, 16 aprile, era in corso una rapina. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero particolare preoccupazione. I clienti sono stati tratti in salvo grazie a un varco aperto dai Vigili del Fuoco nella vetrata della banca. All’interno dell’istituto di credito restano però ancora i due rapinatori, che si sono barricati all’arrivo delle forze dell’ordine. I malviventi sarebbero armati.

Vomero, rapina alla banca di piazza Medaglie d’Oro: liberati gli ostaggi

Il colpo è scattato poco prima di mezzogiorno, quando almeno uno dei due banditi, con il volto coperto da un casco integrale e impugnando un’arma, ha fatto irruzione nella banca minacciando il personale. Il complice lo avrebbe atteso all’esterno o partecipato all’azione, arrivando a bordo di un’Alfa Romeo con targa falsa applicata su quella originale. Immediato l’intervento dei carabinieri, che hanno circondato l’intera area isolando la zona e avviando le operazioni di messa in sicurezza.

Restano i rapinatori barricati all’interno

Intorno alle 12.45 sono giunti anche gli uomini del Gruppo di Intervento Speciale (GIS), mentre i militari continuano a monitorare tutti gli accessi alla filiale e i locali adiacenti, per evitare eventuali tentativi di fuga attraverso percorsi alternativi. La situazione resta in evoluzione, con i due rapinatori ancora all’interno della banca e le forze speciali pronte a intervenire per porre fine alla rapina. Sul posto è arrivato da poco anche il procuratore Nicola Gratteri per assistere alle operazioni delle forze dell’ordine.