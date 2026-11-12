Una chiesa gremita per l’ultimo saluto a Vincenzo Criscuolo, il paracadutista morto tragicamente domenica scorsa a Vercelli durante un lancio. Questa mattina, nella chiesa di Maria Santissima Immacolata a Qualiano, la comunità si è stretta nel dolore per dare l’addio al 36enne, originario del territorio e da alcuni anni trasferitosi a Milano per lavoro.

Qualiano, chiesa gremita per l’ultimo saluto a Vincenzo Criscuolo: “Ora può volare in Paradiso”

Sulla bara una fotografia di Vincenzo con il paracadute, simbolo di quella passione per il volo che aveva coltivato con entusiasmo e che domenica 8 novembre gli è costata la vita. Un’immagine che racconta il suo amore per il cielo, per gli spazi aperti e per quella sensazione di libertà che cercava ogni volta che si lanciava nel vuoto. Particolarmente toccanti le parole pronunciate dal parroco durante l’omelia. Un messaggio che ha trasformato proprio quella passione nel simbolo dell’ultimo viaggio di Vincenzo. «Tra tante parole, oggi una cosa bella la voglio dire: Vincenzo finalmente è nel posto che più amava, in cielo, tra le nuvole», ha detto il sacerdote, rivolgendosi ai presenti.

Poi il riferimento al suo desiderio di volare, diventato il filo conduttore dell’omelia: «Amava gli spazi aperti, ora può volare verso il Paradiso». E ancora un’immagine carica di significato: «Vincenzo amava il cielo, magari invidiava gli angeli e aveva il desiderio di volare con loro».

La tragedia

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 8 novembre a Vercelli. Vincenzo si era lanciato da un velivolo Pilatus Porter decollato dall’aeroporto cittadino, dove opera la scuola di paracadutismo Vzone Skyline. Secondo le prime ricostruzioni, la vela del paracadute si sarebbe aperta soltanto parzialmente, provocando una caduta incontrollata. Il 36enne è precipitato in un campo nei pressi della casa circondariale. Inutili i tentativi di soccorso. La Procura di Vercelli ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. L’attrezzatura è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

Imprenditore e grande appassionato di paracadutismo, Vincenzo aveva mantenuto un forte legame con Qualiano e Marano, nonostante il trasferimento a Milano. La sua morte ha suscitato profondo cordoglio anche tra quanti lo conoscevano nel territorio. Oggi, davanti alla sua bara, quella fotografia con il paracadute ha assunto un significato ancora più intenso. Il ricordo di un uomo che amava guardare il mondo dall’alto e che, nelle parole del sacerdote, adesso può continuare a volare, libero, tra le nuvole e gli angeli.