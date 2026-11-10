Camorra e appalti truccati, terremoto politico nel Napoletano: 13 arresti. In carcere l’ex senatore Tommaso Casillo

Un intreccio di affari, politica e criminalità organizzata che, secondo gli inquirenti, avrebbe condizionato l’assegnazione di importanti appalti pubblici in diversi comuni dell’area vesuviana e nel settore sanitario campano. È questo lo scenario delineato dall’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che ha portato all’esecuzione di 13 misure cautelari, nove in carcere e quattro agli arresti domiciliari, e al coinvolgimento di numerosi amministratori pubblici, imprenditori e funzionari.

Tra i nomi di maggiore rilievo figura quello di Tommaso Casillo, ex senatore e presidente del consiglio di amministrazione di Soresa, società regionale che gestisce importanti procedure di acquisto e affidamento nel settore sanitario. Casillo è finito in carcere con l’accusa di corruzione.

L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, con la collaborazione del Nucleo Investigativo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera. Le misure sono state disposte dal gip del Tribunale di Napoli Emilio Minio nell’ambito dell’inchiesta coordinata dai pubblici ministeri antimafia Henry John Woodcock e Francescapaola Colonna Romano.

Il clan Veneruso e il controllo degli appalti

Secondo la ricostruzione investigativa, al centro del presunto sistema illecito ci sarebbe il clan Veneruso, organizzazione camorristica attiva soprattutto tra Volla, Casalnuovo e la periferia orientale di Napoli. Figura centrale dell’indagine è Vincenzo Pagano, indicato dagli investigatori come reggente del clan, che avrebbe intrattenuto rapporti con imprenditori e soggetti inseriti nella pubblica amministrazione. In carcere, oltre a Pagano e Casillo, sono finiti Mario Veneruso, Giovanni Annunziata, Salvatore Alfuso e Antonio De Luca, ritenuti dagli inquirenti ai vertici dell’organizzazione criminale.

Destinatari della custodia cautelare in carcere anche gli imprenditori Mario e Marco Langella, attivi nei servizi ambientali e sanitari, e la loro collaboratrice Concetta Iardino. Secondo l’accusa, il rapporto tra esponenti del clan e mondo imprenditoriale avrebbe consentito di condizionare l’affidamento e la gestione di commesse pubbliche, attraverso un sistema di relazioni con amministratori, dirigenti e funzionari. Le contestazioni comprendono, a vario titolo, associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione, turbativa delle gare d’appalto, emissione di fatture per operazioni inesistenti e tentata estorsione aggravata.

Volla al centro dell’inchiesta: coinvolti amministratori e funzionari

Uno dei principali scenari dell’indagine è il Comune di Volla, dove gli investigatori avrebbero ricostruito diversi episodi di presunta corruzione collegati alla gestione della raccolta dei rifiuti, alla manutenzione del verde pubblico, alla sicurezza sul lavoro e alla riscossione dei tributi. Agli arresti domiciliari sono finiti Giuseppina Casoria, ex responsabile del settore Lavori pubblici del Comune di Volla, il funzionario Raffaele Mignogna, l’ex assessore Giuseppe Annone e l’imprenditore Vincenzo Esposito.

Nell’elenco degli indagati compare anche il sindaco di Volla, Giuliano Di Costanzo, chiamato a comparire davanti al giudice per l’interrogatorio preventivo in relazione ai rapporti che, secondo gli investigatori, sarebbero intercorsi con gli imprenditori Langella. Tra i destinatari degli inviti a comparire figurano inoltre il consigliere Ivan Aprea e Gianluca Pipolo, insieme ad altri funzionari, dirigenti ed ex dirigenti comunali. Per queste posizioni, riguardanti presunti episodi di corruzione senza aggravante mafiosa, sarà l’interrogatorio preventivo a consentire agli indagati di fornire la propria versione dei fatti prima delle successive valutazioni del giudice.

Gli appalti milionari tra rifiuti e sanità

Particolare attenzione viene riservata dagli investigatori ad alcune gare pubbliche di rilevante valore economico. Tra queste figura un appalto quinquennale per la gestione dei rifiuti urbani da circa 29,6 milioni di euro, relativo al Comune di Somma Vesuviana, che secondo l’ipotesi accusatoria sarebbe stato aggiudicato a favore degli imprenditori Langella anche grazie al presunto intervento di Casillo.

Un altro capitolo dell’indagine riguarda una procedura gestita da Soresa per il noleggio di barelle destinate alle strutture sanitarie campane, del valore di circa 23,8 milioni di euro. Anche in questo caso gli inquirenti ipotizzano un ruolo del rapporto tra Casillo e gli imprenditori Langella nel condizionamento della gara. Gli accertamenti si estendono inoltre ad affidamenti pubblici nei territori di Casoria e Cercola, delineando una rete di presunti interessi illeciti che avrebbe interessato diverse amministrazioni.

Indagati anche il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud e un’ex deputata M5S

L’inchiesta coinvolge anche altri nomi di rilievo istituzionale e politico. Tra i destinatari degli inviti a comparire per l’interrogatorio preventivo figurano Giuseppe Russo, direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, e Teresa Manzo, ex deputata del Movimento 5 Stelle.

Entrambi sono chiamati a chiarire la propria posizione rispetto a specifici episodi di presunta corruzione. Per le contestazioni oggetto degli interrogatori preventivi non risulta riconosciuta, in questa fase, l’aggravante mafiosa. Complessivamente sono 18 gli ulteriori indagati destinatari di invito a comparire, mentre per 22 persone sottoposte a indagine e un soggetto terzo sono state disposte perquisizioni. Il gip ha inoltre ordinato il sequestro preventivo di una società con sede a Volla, ritenuta dagli investigatori strumentale alle attività illecite contestate.

Il presunto sistema di favori: denaro, assunzioni e interessi economici

Il quadro investigativo descrive un meccanismo nel quale l’aggiudicazione di appalti e l’ottenimento di affidamenti pubblici sarebbero stati favoriti attraverso pagamenti di denaro, promesse di assunzioni e altre utilità. Un sistema che, nell’ipotesi della Procura, avrebbe messo in collegamento ambienti della criminalità organizzata, imprese private e settori delle istituzioni locali e regionali.

L’inchiesta punta quindi a chiarire non soltanto i presunti rapporti economici tra il clan Veneruso e gli imprenditori coinvolti, ma anche il ruolo che singoli amministratori e funzionari avrebbero avuto nelle procedure di affidamento. Le misure cautelari e gli inviti a comparire rappresentano una fase dell’indagine e non costituiscono un accertamento definitivo delle responsabilità. L’inchiesta apre ora una delicata fase giudiziaria, con gli interrogatori degli indagati e gli ulteriori accertamenti destinati a chiarire la portata del presunto sistema di corruzione e le singole responsabilità.