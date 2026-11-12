Giugliano, commercio: negozi chiusi ma anche “semi di speranza”

Giugliano. È drammatica la situazione del commercio nel centro storico di Giugliano. Tra Corso Campano e via Roma si moltiplicano le saracinesche abbassate, segno di una desertificazione che colpisce esercenti e cittadini. Costi insostenibili, calo degli acquisti, scarsa aggregazione e problemi di sicurezza stanno soffocando l’economia locale.

A tracciare la rotta per invertire la tendenza è l’assessore al ramo Alfonso Sequino, ospite della trasmissione Campania Oggi. Nonostante le difficoltà iniziali di bilancio, Sequino ha illustrato un cronoprogramma concreto basato sui fondi del Distretto Urbano del Commercio: 215mila euro complessivi destinati a riqualificazione, eventi e animazione. Tra le idee in campo figurano installazioni luminose, videoproiezioni, una “Umbrella Street”, l’istituzione di una No Tax Zone per incentivare nuove aperture e maggiori controlli sul territorio per restituire vitalità al cuore della città.