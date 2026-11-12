Castel Volturno, inchiesta corruzione: divieto di dimora per l’ex sindaco Marrandino

Nuove misure cautelari nell’inchiesta per presunta corruzione che coinvolge l’ex sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino e l’ingegnere Daniele De Caprio. Nella mattinata di giovedì 12 novembre i Carabinieri di Caserta hanno notificato i provvedimenti disposti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Per Marrandino è scattato il divieto di dimora, mentre De Caprio è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Caserta.

Le misure cautelari dopo gli interrogatori preventivi

I provvedimenti sono stati notificati nelle abitazioni dei due indagati e arrivano dopo gli interrogatori preventivi svolti durante l’estate. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, riguarda ipotesi di corruzione collegate a incarichi professionali e rapporti tra amministrazione comunale e soggetti privati. Si tratta di misure cautelari personali, non di sentenze di condanna.

La vicenda aveva già avuto pesanti ripercussioni politiche: lo scorso luglio Marrandino si era dimesso dalla carica di sindaco, come raccontato da Teleclubitalia nell’articolo sulla fine dell’amministrazione comunale.

La scatola bianca nell’auto e gli incarichi professionali

Uno degli episodi al centro degli accertamenti risale all’8 marzo 2025. Secondo la ricostruzione investigativa, ripresa dalle cronache giudiziarie, De Caprio avrebbe consegnato a Marrandino una scatola bianca all’interno dell’auto dell’allora primo cittadino. Le telecamere degli investigatori avrebbero documentato il passaggio del contenitore e successivi prelievi di banconote.

L’ipotesi della Procura è che il denaro fosse legato al presunto interessamento dell’ex sindaco nell’affidamento di incarichi comunali all’ingegnere. Tra i settori esaminati figurano i servizi connessi alla raccolta dei rifiuti e alcuni interventi di riqualificazione, tra cui il waterfront del Parco Faber. La natura corruttiva dei rapporti è contestata dall’accusa e resta da accertare in giudizio.

Le altre contestazioni: elezioni e igiene urbana

L’indagine si articola in ulteriori filoni, distinti dalle singole contestazioni rivolte ai due destinatari delle misure. Gli investigatori hanno approfondito presunti episodi di compravendita di preferenze durante le elezioni amministrative del 2024, con pagamenti che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero stati compresi tra 50 e 70 euro. Negli atti compare anche il nome dell’ex vicesindaco Giulio Natale.

Un altro segmento riguarda possibili irregolarità nella gestione dell’igiene urbana, con una presunta consegna di 9mila euro nel 2021 collegata, secondo gli inquirenti, a interessi relativi alla Teknoservice. Anche queste circostanze sono oggetto di accertamento e non rappresentano responsabilità definitivamente provate.

La Cassazione e gli ulteriori accertamenti

Nei giorni scorsi è emerso un altro passaggio dell’inchiesta: la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della difesa dell’ex sindaco contro il sequestro probatorio del suo computer e del telefono cellulare. La decisione riguarda l’acquisizione di elementi investigativi e non il merito delle accuse.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.