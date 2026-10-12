Villaricca, “Idee e concretezza aps” celebra due anni di attività:”Insieme, nessuno è solo”

Villaricca. Il 16 ottobre al MareLuna una serata dedicata alla comunità, al volontariato e alle persone che hanno trasformato un’idea in un impegno condiviso. Due anni di incontri, partecipazione e impegno per il territorio. Due anni in cui un’idea ha preso forma attraverso il tempo, le energie e la fiducia delle persone. Idee e Concretezza APS celebra il suo secondo anniversario con una serata dedicata a quanti hanno accompagnato il percorso dell’associazione, condividendone il valore più profondo: costruire una comunità nella quale ciascuno possa sentirsi ascoltato e accolto. “Due anni insieme. Insieme, nessuno è solo” è il messaggio scelto per questa ricorrenza: parole che racchiudono il significato dell’impegno associativo e il desiderio di dare continuità ai legami costruiti.

L’appuntamento è per venerdì 16 ottobre 2026, dalle ore 20:00 alle 22:30, presso MareLuna, in via Giorgio Amendola 12 a Villaricca. Sono invitati la cittadinanza, i soci, i volontari, i partner e gli sponsor. La serata prevede un buffet curato dall’associazione, musica e momenti di convivialità. Presentata nell’ottobre 2024, Idee e Concretezza APS nasce come progetto civico per contribuire al miglioramento della comunità locale attraverso iniziative culturali e sociali, attenzione ai diritti dei cittadini e cura del territorio. Il suo percorso mette al centro la partecipazione dei giovani e la possibilità di trasformare proposte e bisogni in occasioni concrete di impegno.

Il motto “Un giovane per i giovani” esprime questa volontà: valorizzare le nuove generazioni, offrendo loro occasioni per collaborare, assumersi responsabilità e contribuire alla vita della comunità. Un impegno che trova espressione in iniziative di ascolto e cittadinanza attiva, come il “Tour delle Idee”, e in progetti di inclusione e partecipazione come “Sorrisi Blu” e l’Accademia del Volontariato. A guidare l’associazione sin dalla sua nascita è il presidente Salvatore Mautone, che ne ha accompagnato il percorso insieme ai soci, ai volontari e al gruppo di lavoro. La sua esperienza nel volontariato, maturata anche nella Protezione Civile durante la pandemia, ha contribuito alla nascita del progetto associativo.

Quest’anno il percorso dell’associazione si arricchisce di un segnale prezioso: un rinnovato entusiasmo di tanti giovani verso il volontariato, con la voglia di partecipare, mettersi in gioco e dedicare il proprio tempo agli altri. Per il presidente Salvatore Mautone, questa partecipazione rappresenta un motivo di profondo orgoglio e una responsabilità: accogliere i giovani, ascoltarli e valorizzare il contributo di ciascuno. Farli sentire a casa significa offrire loro un luogo in cui sentirsi parte di una famiglia, trovare fiducia e scoprire quanto il loro impegno possa fare la differenza nella vita della comunità.

Il secondo anniversario rappresenta anche un momento di gratitudine verso tutte le persone che hanno messo a disposizione tempo, competenze ed energie. Dietro ogni iniziativa ci sono persone che ascoltano, organizzano e collaborano: è grazie alla loro presenza che l’associazione può crescere e continuare a essere vicina al territorio. L’iniziativa si presenta con il patrocinio del Comune di Villaricca, del Consiglio regionale della Campania, della Città Metropolitana di Napoli, di OPES e di CSV Napoli ETS, ai quali l’associazione rivolge il proprio ringraziamento.

A sostegno dell’appuntamento figurano ARCU – L’arte che cura, Protezione Civile – Gruppo Sirio, Gli Angeli del Soccorso, Diego Morelli, la Cooperativa Sociale Amalia Fusco – Comunità Alloggio Casa Amalia, A.L.C.A. e Due ali per volare ODV. La collaborazione con A.L.C.A. e Due ali per volare ODV è inoltre formalizzata attraverso un protocollo d’intesa, che rafforza la volontà di unire le forze e dare continuità all’impegno condiviso a favore della comunità.

Un grazie di cuore alla Cooperativa Sociale Amalia Fusco – Comunità Alloggio Casa Amalia, da sempre al nostro fianco: insieme abbiamo realizzato tante iniziative, condividendo impegno, solidarietà e attenzione alle persone. Un ringraziamento speciale va a I Meccanici della Risata, partner ufficiale dell’evento. Grazie per aver scelto di essere al nostro fianco e per aver creduto in questo importante momento. Un sentito grazie anche a MareLuna per aver accolto questa iniziativa e per ospitare una ricorrenza così significativa per l’associazione, offrendo un luogo in cui ritrovarsi, condividere e festeggiare il cammino compiuto insieme.

Un ringraziamento particolarmente sentito va agli sponsor che, durante tutto l’anno, sostengono con la loro generosità e fiducia Idee e Concretezza APS, contribuendo a rendere possibili le sue attività: Claudio, Mola, Crazy Ball Fun Village, Studio Mallardo, Casper Super Eroi, Gioialandia, Madoiel Impianti, Cooperativa Città del Sole, Autismo in Movimento, Supermercati Turco, Il Girasole Creazioni Floreali, Tinker Bell Academy, Bar Sanremo, Degauto e Prime Consulting. Il loro sostegno accompagna l’impegno quotidiano dell’associazione e aiuta a trasformare le idee in iniziative concrete per la comunità. Grazie per esserci durante tutto l’anno, per credere nel nostro percorso e per essere parte di ciò che realizziamo insieme. Alla Cooperativa Città del Sole va un particolare riconoscimento per la costante vicinanza e il sostegno all’associazione.

La serata del 16 ottobre sarà un’occasione per ritrovarsi e riconoscersi nel cammino compiuto. Celebrare questi due anni significa custodire i legami costruiti e rinnovare un impegno: continuare ad ascoltare, creare occasioni di incontro e trasformare le idee in azioni concrete, ogni giorno al fianco dei cittadini. A chi ha scelto di esserci, a chi ha offerto il proprio tempo, a chi ha creduto in noi e a chi continuerà a camminare con noi: grazie. Una sola famiglia. Un unico grande cuore. Insieme, nessuno è solo.

L’Associazione Idee e Concretezza APS

COMUNICATO STAMPA