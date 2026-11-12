Tre officine abusive sequestrate dalla Finanza nel Casertano: rifiuti pericolosi e multe ai clienti

Tre attività abusive tra l’Agro Aversano e Alife, sequestri di rifiuti speciali e sanzioni anche ai clienti. È il bilancio di una serie di controlli della Guardia di Finanza di Caserta contro il lavoro sommerso e la gestione irregolare dei rifiuti nelle attività di autoriparazione. Nel mirino officine e carrozzerie prive delle autorizzazioni necessarie, alcune delle quali risultavano sconosciute al fisco.

Officina abusiva scoperta dai finanzieri dell’Agro Aversano

Durante i controlli straordinari nelle filiere produttive a rischio della Terra dei Fuochi, i militari della Compagnia Pronto Impiego di Aversa hanno individuato un locale di oltre 170 metri quadrati utilizzato come officina meccanica senza i titoli autorizzativi richiesti. All’interno sono stati sequestrati quintali di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi: motori, filtri, frizioni, pneumatici, carcasse di veicoli, rottami ferrosi, residui di diluenti e solventi, una cisterna di olio esausto e numerose batterie utilizzate. Sotto sequestro anche attrezzature e mezzi impiegati nell’attività.

Il responsabile è stato denunciato all’autorità giudiziaria per presunte violazioni della normativa ambientale. È stata contestata una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 15mila euro, con vincoli cautelari sui beni. Sanzioni pecuniarie sono state elevate anche ai cinque clienti presenti al momento dell’ispezione, che si erano rivolti all’officina priva delle autorizzazioni.

Ad Alife sequestrate due carrozzerie senza partita IVA

Un’altra operazione è stata effettuata dai finanzieri della Tenenza di Piedimonte Matese ad Alife, dove sono state individuate e sequestrate due carrozzerie abusive. Dagli accertamenti fiscali sarebbe emerso che entrambe operavano senza partita IVA e senza la documentazione contabile obbligatoria. Le attività non disponevano nemmeno delle autorizzazioni ambientali necessarie alla gestione dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni. Vernici, solventi e componenti esausti erano tra i materiali potenzialmente pericolosi per i quali mancavano le garanzie previste dalla legge.

Scoperto anche un deposito di rifiuti speciali

Accanto a una delle carrozzerie i militari hanno scoperto un capannone adibito a deposito di rottami metallici, elettrodomestici e apparecchiature elettroniche dismesse, oltre ad altri rifiuti speciali. Anche il deposito, i locali e i macchinari utilizzati sono stati sequestrati. Ai titolari delle due carrozzerie e al proprietario del deposito sono state contestate violazioni amministrative con sanzioni, per ciascuno, fino a 15mila euro.

Controlli contro economia sommersa e smaltimento illecito

L’azione della Guardia di Finanza punta a contrastare contemporaneamente l’esercizio abusivo delle attività economiche, l’evasione fiscale e i rischi ambientali provocati dallo stoccaggio non autorizzato di materiali contaminanti.

Il tema resta centrale nel Casertano: nei mesi scorsi Teleclubitalia aveva raccontato anche il sequestro di un’altra officina abusiva trasformata in deposito di rifiuti nell’Aversano. Le persone denunciate nell’operazione odierna devono essere considerate non colpevoli fino a un eventuale accertamento definitivo delle responsabilità.