Qualiano, è il giorno del dolore: oggi i funerali di Vincenzo Criscuolo

Una mattinata di profondo dolore e commozione quella di oggi, giovedì 12 novembre, a Qualiano, dove nella chiesa Santissima Maria Immacolata si terranno i funerali di Vincenzo Criscuolo, il giovane imprenditore tragicamente scomparso domenica scorsa durante un lancio con il paracadute a Vercelli.

Funerali di Vincenzo Criscuolo nella chiesa Santissima Maria Immacolata a Qualiano

Sarà la chiesa Santissima Maria Immacolata di Qualiano ad accogliere questa mattina familiari, amici e conoscenti per l’ultimo saluto al giovane imprenditore. Un momento di raccoglimento e preghiera per una comunità ancora incredula davanti a una tragedia improvvisa che ha spezzato una giovane vita.

La tragedia durante il lancio con il paracadute a Vercelli

Il dramma si è consumato domenica 8 novembre, nel pomeriggio, nei pressi dell’aeroporto di Vercelli. Vincenzo stava effettuando un lancio con il paracadute quando, per cause ancora da accertare, qualcosa sarebbe andato storto. Secondo le prime ricostruzioni, la vela si sarebbe aperta soltanto parzialmente, provocando una caduta fatale. Inutili i soccorsi intervenuti sul posto.

Chi era Vincenzo Criscuolo, il giovane imprenditore morto a Vercelli

Vincenzo era un giovane imprenditore che aveva scelto di costruire il proprio futuro professionale lontano dalla Campania, senza dimenticare le proprie origini. Appassionato di volo e paracadutismo, aveva iniziato a praticare questa disciplina da circa un anno. Una passione che si è tragicamente trasformata in un incidente mortale. Sulla morte del giovane è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Vercelli, con l’ipotesi di omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. L’attrezzatura utilizzata durante il lancio è stata sequestrata per consentire gli accertamenti tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.