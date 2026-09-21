Melito piange la nonna della sindaca Pellecchia: oggi i funerali di Domenica

Aveva compiuto 100 anni lo scorso 29 luglio, circondata dall’affetto della sua famiglia e dall’abbraccio di un’intera comunità. Melito dice addio a nonna Domenica, nonna della sindaca Dominique Pellecchia, scomparsa ieri dopo un secolo di vita. I funerali si terranno oggi, alle 16.30, nella chiesa di Santo Stefano, dove familiari, amici e quanti l’hanno conosciuta potranno darle l’ultimo saluto.

Melito piange nonna Domenica, la centenaria e nonna della sindaca Pellecchia: oggi i funerali

A ricordarla è stata proprio la sindaca Pellecchia, che sui social le ha dedicato parole cariche di affetto, ripercorrendo una vita lunga cento anni, trascorsa con discrezione e con la famiglia sempre al centro. «Cento anni di vita. Cento anni di ricordi, di affetti, di persone amate e di una famiglia cresciuta intorno a lei», ha scritto Pellecchia, raccontando come la nonna se ne sia andata serenamente, con la stessa «quieta semplicità» che l’aveva accompagnata durante tutta la sua esistenza.

Una vita attraversata dalle gioie e dalle fatiche di più generazioni. Domenica ha visto crescere i suoi tre figli, Michele, Carmelina e Carlo, accompagnandoli nelle diverse tappe della loro vita. Poi sono arrivati i nipoti e, infine, i pronipoti Anna Luisa e Diego, che le hanno regalato la gioia di assistere alla crescita di una nuova generazione della famiglia.

Nel lungo cammino di nonna Domenica non sono mancati anche i momenti dolorosi. Il più profondo fu la perdita prematura dell’amato Stefano, un legame che, come ricorda la nipote, il trascorrere degli anni non è riuscito a cancellare.

Il compleanno

Soltanto poche settimane fa, il 29 luglio, Melito aveva festeggiato insieme alla famiglia il traguardo eccezionale dei suoi cento anni. Un compleanno che aveva assunto anche un significato collettivo, trasformando la storia personale di nonna Domenica nella testimonianza di un intero secolo vissuto attraverso cambiamenti, sacrifici e affetti. Oggi resta soprattutto il ricordo di quella lunga vita e il senso di gratitudine espresso dalla sua famiglia.

«Non vogliamo ricordare soltanto la sua assenza – ha scritto Dominique Pellecchia – ma soprattutto la fortuna di aver condiviso con lei così tanti anni». E poi l’ultimo pensiero: «Cento anni sono un dono raro. E lo è ancora di più poterli salutare con serenità, circondata dall’affetto della propria famiglia».