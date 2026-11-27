Attacchi personali, insulti e offese sui social network. Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha affrontato il tema delle querele presentate durante il suo mandato nel corso della seduta del Consiglio comunale, annunciando inizialmente un numero particolarmente elevato di azioni legali, salvo poi ridimensionare le proprie dichiarazioni.

Pozzuoli, il sindaco Manzoni: “Oltre 10mila querele per offese sui social”, poi la rettifica

Durante il suo primo intervento in Consiglio comunale, a seguito delle comunicazioni dei consiglieri, il primo cittadino ha manifestato la propria esasperazione per le offese ricevute attraverso le piattaforme digitali.

“Sono stufo, sto a più di diecimila querele“, ha dichiarato Manzoni, spiegando che alla base delle azioni legali ci sarebbero ripetuti attacchi rivolti alla sua persona. Una dichiarazione che ha attirato l’attenzione soprattutto per l’entità del numero annunciato, considerando che Pozzuoli conta circa 74mila abitanti.

Il sindaco rettifica: “Non sono 10mila, ma sono numerose”

Nel corso del suo secondo intervento in aula, il sindaco di Pozzuoli ha successivamente precisato il senso delle proprie affermazioni, chiarendo che la cifra inizialmente indicata non corrispondeva al numero effettivo delle querele presentate. “Ho detto 10mila per dare un numero importante, ma non sono 10mila ma sono numerose”, ha spiegato Manzoni. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, gli attacchi arriverebbero prevalentemente dalle stesse persone, già destinatarie di precedenti denunce.

“Quelle 10-12-13 persone che ho puntualmente denunciato e che continuerò a denunciare. Forse si può aggiungere qualcun altro”, ha aggiunto. Manzoni ha ribadito la propria intenzione di continuare a tutelarsi attraverso le vie legali. Resta tuttavia non precisato il numero complessivo delle querele effettivamente presentate durante il suo mandato alla guida del Comune di Pozzuoli.