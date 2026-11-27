Momenti di apprensione nella notte lungo la Strada Statale 372 Telesina, nel territorio di Caianello, in provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno soccorso un giovane di 21 anni che stava attraversando un momento di particolare fragilità.

Caianello, paura sulla Telesina: carabinieri soccorrono un 21enne in difficoltà

La tempestiva segnalazione di alcuni automobilisti e il pronto intervento dei militari della Stazione di Pignataro Maggiore hanno consentito di mettere in sicurezza il ragazzo, evitando conseguenze più gravi.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che, preoccupati per l’incolumità del giovane, hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Giunti sul posto, i due carabinieri hanno individuato il 21enne, fortunatamente illeso, e lo hanno accompagnato in un luogo sicuro, richiedendo contestualmente l’intervento dei sanitari del 118.

Fondamentale è stata la capacità dei militari di instaurare un dialogo con il ragazzo che, inizialmente in stato confusionale, è riuscito progressivamente a ritrovare la calma. Nel corso della conversazione, il giovane avrebbe raccontato di attraversare un periodo di particolare difficoltà personale, manifestando intenzioni autolesive.

Il ricovero all’ospedale di Sessa Aurunca

Poco dopo sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno preso in carico il 21enne e lo hanno trasportato presso l’ospedale civile di Sessa Aurunca, dove è stato ricoverato per gli accertamenti e le cure necessarie.

L’episodio testimonia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, oltre alla sensibilità e alla capacità di ascolto dimostrate dai militari nella gestione di situazioni particolarmente delicate. Dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria competente dalla Stazione dei Carabinieri di Pignataro Maggiore, che procede per gli adempimenti di rito.