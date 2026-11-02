Resti esposti cimitero di Pozzuoli, Manzoni risponde: “Speculazione politica”

Non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni in merito alle polemiche scoppiate dopo la diffusione sul web di immagini del cimitero comunale che, in un’area in particolare, verserebbe in cattive condizioni. Un’area recintata dal 31 luglio, giorno della ultima scossa bradisismica, non sarebbe stata ancora ripristinata. “Siamo sinceramente amareggiati dal fatto che una vicenda così delicata, che tocca i sentimenti più intimi di tutti noi, sia oggetto di speculazione politica“, ha scritto sulla propria pagina Facebook il primo cittadino rivolgendosi all’opposizione.

Resti esposti cimitero Pozzuoli, Manzoni risponde: “Speculazione politica”

Innanzitutto, la fascia tricolore parla delle immagini incriminate: “Le foto pubblicate hanno ingenerato un’enorme confusione tra la cittadinanza e ne comprendo le ragioni – si legge -sono immagini forti, nessuno vorrebbe vedere un proprio caro defunto in quello stato. Ma assieme a quelle foto si è diffusa la convinzione, del tutto sbagliata, che l’intero cimitero versasse in quelle condizioni e che il Comune non avesse mosso una sola pietra”.

Manzoni spiega che i danni alle nicchie sarebbero dovuti principalmente al crollo dei rivestimenti in marmo durante le scosse di terremoto. La copertura con pannelli di legno sarebbe quasi ultimata, mentre le nicchie ancora scoperte si trovano in aree interdette, dove “anche gli operai non possono lavorare senza rischi”. Gli interventi, sottolinea, devono “procedere per forza per step”, in base alle risorse disponibili. La priorità è stata garantire l’apertura della maggior parte del cimitero per Ognissanti.

Netta la smentita sulle presunte irregolarità nella gestione dei resti: “Assolutamente non esiste l’ipotesi che ci siano resti mischiati o resti abbandonati a terra”. Manzoni avverte che “chiunque affermi il contrario andrà incontro a conseguenze civili e penali”.

Infine, denuncia la mancanza di sostegni statali: “Stiamo affrontando problemi enormi, fino ad ora senza un aiuto concreto da parte del governo”, aggiungendo che “siamo ancora in attesa della pubblicazione del Decreto”.

L’opposizione: “Ismeno si dimetta”

Quest’oggi, complice forse anche il maltempo, nel giorno della commemorazione dei defunti, sono state poche le persone che si sono recate al cimitero. L’opposizione è intervenuta duramente in merito alla foto diffusa sul web, chiedendo le dimissioni dell’assessore al ramo Paolo Ismeno. Tra gli altri, Riccardo Volpe ha parlato di “gravità inaudita” e che bisogna capire “chi avrebbe dovuto vigilare su lavori di messa in sicurezza e cosa è stato fatto. Condivido con il consigliere Sebastiano la richiesta di dimissioni di Ismeno”.