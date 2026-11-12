“Accogliamo con favore la pubblicazione del nuovo Decreto Campi Flegrei. Avremmo certamente auspicato tempi più stretti, ma oggi è fondamentale guardare avanti, per la prima volta il tema del bradisismo viene affrontato con una prospettiva strutturata per il futuro e un programma decennale che guarda al medio e lungo termine”. Così il Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, commenta il testo del provvedimento pubblicato ieri, a seguito di una prima lettura, evidenziando il cambio di passo impresso all’azione legislativa.

Decreto Campi Flegrei, Manzoni: “Bene il piano decennale e le misure urgenti”

“Questo è uno dei punti più importanti – prosegue Manzoni – si è scelto di non seguire la strada dello Stato di Emergenza, che poteva rivelarsi un boomerang per la città ed era inadeguato a un fenomeno continuativo e ripetitivo come il bradisismo. Si è invece provveduto a un decreto che può davvero agire sui problemi del territorio con un piano organico, garantendo una prospettiva di convivenza in sicurezza”.

“Prima di entrare nel merito tecnico, sento il dovere di rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato attivamente a questo percorso decisionale: ai rappresentanti istituzionali, agli uffici, ai sindaci dell’area flegrea, alla Regione e, in modo particolare, ai comitati cittadini. È anche grazie a un lavoro condiviso e costante se questo decreto ha finalmente visto la luce”.

Secondo l’analisi preliminare del primo cittadino, diversi punti qualificanti recepiscono le istanze avanzate dal territorio nei mesi scorsi. “Buona parte delle proposte elaborate nel corso dei tavoli di confronto è stata recepita. Tra queste spiccano le risorse per il ripristino degli immobili con danni più lievi, attraverso il contributo fino a 30mila euro per favorire il rapido rientro nelle abitazioni, unitamente all’attesa estensione dei termini per l’accesso ai contributi legati alle verifiche di agibilità (schede AEDES), superando una delle storture più gravi degli ultimi mesi, e il superamento delle piccole difformità urbanistiche”.

“Un altro punto fondamentale è la governance unica in campo al Commissario, che grazie alle ordinanze in deroga potrà intervenire direttamente lì dove sorgeranno complicazioni. Ma accanto agli elementi positivi c’è una criticità che emerge in maniera inequivocabile, il sostegno al tessuto economico e produttivo è insufficiente. Su questo dobbiamo lavorare per aiutare l’economia puteolana. Un’ultima questione riguarda i tempi necessari alla strutturazione e alla piena operatività della struttura commissariale, che avrà il compito di gestire le procedure inserite nei decreti, alleggerendo la pressione sugli uffici comunali, già impegnati nel lavoro ordinario. Ora rimbocchiamoci le maniche affinché i primi risultati del decreto si vedano quanto prima”.