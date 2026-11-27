Sabato 28 novembre l’appuntamento con il libro di Giulia Esposito: un viaggio tra identità, crescita, musica e formazione. Letteratura, musica e riflessione sul mondo della scuola si incontrano a Giugliano in Campania.

Giugliano, a Connessioni il libro “Mettimi presente” di Giulia Esposito

Sabato 28 novembre 2026, alle ore 18, presso la sede di Connessioni, in corso Campano 147, sarà presentato “Mettimi presente – Il rap tra i banchi di scuola”, il libro di Giulia Esposito. L’iniziativa rientra nella rassegna “Connessioni Letterarie”, coordinata da Anita Curci e dedicata all’incontro e al confronto attraverso la letteratura. A moderare l’appuntamento sarà Ilaria Di Palo, mentre le letture saranno affidate a Serena Iovine.

“Mettimi presente”: tra scuola, musica e ribellione

Tutto comincia con una convocazione in una scuola di frontiera. Diana, soprannominata “la prof con le Vans”, entra in aula pronta ad affrontare nuove sfide, senza immaginare quanto il mondo intorno a lei stia per cambiare.

Cresciuta tra skate, musica e ribellione, Diana porta con sé un passato segnato dalla ricerca della libertà e della propria identità. Da adolescente scappava per non farsi schiacciare, mentre da adulta continua a correre per sentirsi viva. Attraverso la storia della protagonista, il libro offre uno spunto di riflessione sul mondo dell’educazione, sul rapporto tra generazioni e sull’importanza della musica come linguaggio espressivo.

Connessioni Letterarie, l’appuntamento a Giugliano

Identità, crescita e formazione saranno i temi centrali dell’incontro, che offrirà l’occasione per riflettere sulle sfide del mondo scolastico e sui percorsi di crescita personale attraverso la narrazione. L’appuntamento è fissato per sabato 28 novembre, alle ore 18, presso Connessioni, in corso Campano 147, a Giugliano in Campania.

Comunicato stampa