Si presenta al Comando di Polizia Locale per denunciare il distacco del microchip dalla propria carta d’identità elettronica, ma la vicenda si conclude con il sequestro del documento e una denuncia all’Autorità Giudiziaria. È quanto accaduto a Casandrino, dove gli agenti hanno avviato accertamenti per verificare l’integrità del documento.

Casandrino, microchip staccato dalla carta d’identità: scattano gli accertamenti

Il cittadino si era recato presso gli uffici della Polizia Locale per formalizzare una denuncia, riferendo che il microchip della propria carta d’identità elettronica si era staccato dal documento. La circostanza ha insospettito il comandante della Polizia Locale, il tenente Andrea D’Ambrosio, che, ravvisando la necessità di ulteriori verifiche sull’integrità della carta d’identità, ha disposto il sequestro penale del documento.

Sequestrata la carta d’identità, denunciato un cittadino

Il cittadino è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di falsità materiale commessa dal privato, ai sensi degli articoli 477 e 482 del Codice Penale. L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti condotte dalla Polizia Locale di Casandrino, con particolare attenzione alla tutela della fede pubblica e alla sicurezza dei documenti di riconoscimento.