Napoli si conferma un grande palcoscenico. Il Giro d’Italia farà tappa in città nel 2027 per la sesta volta consecutiva. La conferma ufficiale arriva dalla conferenza stampa della Rcs avvenuta oggi a Roma. I ciclisti transiteranno in città il 15 maggio attraversando prima i Campi Flegrei, passando poi da Bagnoli, per arrivare su in Via Manzoni.
Il Giro d’Italia a Napoli per la sesta volta consecutiva: si arriva in via Manzoni
Il capoluogo partenopeo sarà l’arrivo di una tappa che partirà da da Trasacco, sui pendii dell’Aquilano, in Abruzzo, per un totale di 219 km. Soddisfazione da parte del Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi, soprattuto del passaggio a Bagnoli per rendere omaggio all’America’s Cup, che prenderà il via ufficiale pochi giorni dopo, il 22 maggio.
Il percorso: da Mondragone a via Manzoni
Dopo Mondragone e Castel Volturno, i corridori scenderanno lungo la costa tirrenica ed entreranno nell’area metropolitana partenopea all’altezza del Lago Patria, nel Comune di Giugliano, per transitare poi da Licola, Cuma, Bacoli fino al Castello aragonese di Baia. Da lì poi in direzione Pozzuoli. Entrato in città, il gruppo di corridori pedalerà verso Fuorigrotta per omaggiare Bagnoli e l’America’s Cup, prima della sfida finale, sulla salita di Coroglio, fino al traguardo di via Manzoni.