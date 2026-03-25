Pozzuoli, incidente sul pontone galleggiante: feriti due operai. Uno è in coma

Grave incidente sul lavoro al porto di Pozzuoli. Come anticipa Il Mattino, due operai sono rimasti coinvolti durante le operazioni di installazione del pontone galleggiante per l’attracco e lo sbarco delle imbarcazioni.

Secondo una prima ricostruzione, una catena collegata a una gru si sarebbe improvvisamente spezzata, colpendo i lavoratori impegnati nei lavori. Ad avere la peggio è stato un uomo di 39 anni, trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie, dove è ricoverato in condizioni critiche, in coma, con un trauma cranico. Ferito anche un suo collega presente sul pontone al momento dell’incidente.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, insieme agli agenti di Polizia e alla Capitaneria di Porto, che stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Alla luce di quanto successo, si profila il possibile sequestro dell’area, proprio mentre la struttura era pronta per essere inaugurata venerdì prossimo alla presenza del Ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci.