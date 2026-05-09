Napoli, forbici dimenticate nell’addome di una paziente dopo intervento: denunciato chirurgo

Si sottopone a un intervento di addominoplastica in una clinica di Napoli, ma dopo l’operazione scopre che i medici avevano dimenticato una forbice chirurgica nell’addome. È la denuncia presentata alla Polizia di Stato da una donna di 53 anni, originaria di Casandrino, nel Napoletano, ma residente in provincia di Piacenza.

L’intervento risale al 25 ottobre 2025. Dopo le dimissioni, mentre si trovava a casa dei genitori, la donna avrebbe iniziato ad accusare forti dolori, malesseri e persino episodi di perdita di coscienza. Preoccupata per le sue condizioni, ha contattato il 118, ricevendo dai sanitari il consiglio di sottoporsi immediatamente a un ricovero.

Napoli, forbici chirurgiche dimenticate nell’addome di una paziente dopo intervento: denunciato chirurgo

La 53enne ha però deciso di rivolgersi nuovamente al chirurgo che l’aveva operata. Il medico avrebbe minimizzato i sintomi, attribuendoli a normali conseguenze post-operatorie. Successivamente le sono stati prescritti alcuni esami che hanno evidenziato un’infezione, seguiti da una terapia antibiotica.

Nonostante la cura, i problemi non si sono risolti. A quel punto il medico curante, insospettito dal perdurare dei sintomi, ha disposto una Tac. L’esame diagnostico, effettuato il 7 maggio scorso in un centro specializzato di Napoli, ha rivelato la presenza di un oggetto metallico all’interno dell’addome: una forbice chirurgica dimenticata durante l’intervento. Assistita dall’avvocato Francesco Petruzzi, la donna riceverà il supporto della fondazione “Domenico Caliendo”, nata in memoria del bambino scomparso a causa di un trapianto di cuore fallito. Nei prossimi giorni la 53enne si sottoporrà finalmente all’intervento per la rimozione delle forbici, mentre il legale ha già annunciato un’integrazione alla denuncia per valutare le responsabilità della dipendente del centro diagnostico che ha omesso il trasferimento d’urgenza in ospedale.