Napoli blindata per la visita di Papa Leone XIV, tra migliaia di fedeli, imponenti misure di sicurezza e anche alcuni momenti di tensione. Nel pomeriggio di ieri, infatti, un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essere stato trovato con un coltello nascosto addosso lungo il percorso del Pontefice.

Fermato con un coltello nascosto durante la visita di Papa Leone XIV a Napoli: arrestato 35enne

L’episodio è avvenuto in corso Umberto I, una delle strade attraversate dalla papamobile diretta verso il Duomo. Gli agenti del Commissariato di Afragola insieme al personale della Digos, impegnati nei servizi di ordine pubblico predisposti per la visita del Santo Padre, hanno notato il 35enne aggirarsi con atteggiamento sospetto tra la folla.

Il controllo ha confermato i sospetti: l’uomo, già con precedenti di polizia, nascondeva un coltello a farfalla lungo 22 centimetri. L’arma era ben occultata e pronta all’uso. Per lui sono immediatamente scattate le manette con l’accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Quello del 35enne non è stato l’unico intervento delle forze dell’ordine durante la giornata. Nel corso della visita papale, infatti, due attiviste della Peta hanno scavalcato le transenne sul lungomare per protestare contro le corride durante il passaggio del Pontefice. Per l’arrivo di Papa Leone XIV, Napoli era stata sottoposta a un imponente dispositivo di sicurezza con strade chiuse, controlli rafforzati e migliaia di uomini delle forze dell’ordine schierati lungo tutto il percorso tra il lungomare, il Duomo e Piazza del Plebiscito.