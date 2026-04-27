San Felice a Cancello, crolla balcone durante lavori: tre operai sotto le macerie, uno è grave

Grave incidente nella mattinata di oggi a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Intorno alle ore 11:00, in via Cantariello, tre operai sono rimasti coinvolti nel crollo improvviso di un balcone mentre erano impegnati in lavori di ristrutturazione di un’abitazione.

Il crollo e i soccorsi

Per cause ancora in corso di accertamento, la struttura ha ceduto all’improvviso, travolgendo i lavoratori e intrappolandoli sotto le macerie. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con le squadre dei distaccamenti di Marcianise e Aversa. Alle operazioni di soccorso ha partecipato anche la squadra USAR (Urban Search and Rescue), specializzata in interventi in scenari complessi come crolli e macerie. Grazie al lavoro coordinato dei soccorritori, i tre operai sono stati estratti vivi.

Le condizioni dei feriti

I lavoratori sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118. Secondo le prime informazioni, uno dei feriti verserebbe in condizioni critiche ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Indagini in corso sulle cause

Sono attualmente in corso gli accertamenti per chiarire le cause del cedimento strutturale. L’area è stata messa in sicurezza mentre le autorità competenti stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.