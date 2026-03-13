Napoli, non pagano il conto al ristorante e scoppia una rissa: feriti due agenti

Momenti di tensione nel centro di Napoli, dove nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, intorno alle 15:00, è scoppiata una violenta rissa in via Toledo dopo che due clienti avrebbero rifiutato di pagare il conto in un ristorante della zona. Nel parapiglia sono rimasti feriti anche due agenti della Polizia Locale, intervenuti per riportare la calma. Gli aggressori sono stati denunciati a piede libero.

Rifiutano di pagare il conto: “Il cibo non è buono”

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, i due avventori si sarebbero seduti in un noto ristorante di via San Giacomo, una traversa che collega piazza Municipio a via Toledo. Dopo aver consumato il pasto, però, si sarebbero alzati dal tavolo sostenendo di non voler pagare il conto, giustificandosi con il fatto che, a loro dire, il cibo non fosse di loro gradimento.

I due si sarebbero quindi allontanati dal locale, lasciando increduli camerieri e titolari. Non si esclude che potessero trovarsi in stato di ebbrezza.

L’inseguimento dei titolari e la rissa in via Toledo

I gestori del ristorante avrebbero deciso di seguire i due clienti per chiedere spiegazioni. Una volta arrivati in via Toledo, una delle strade più frequentate del centro cittadino, sarebbe scoppiata una rissa sotto gli occhi di turisti e passanti. La situazione ha generato momenti di panico tra le persone presenti, in una zona sempre molto affollata.

Interviene la Polizia Locale: due agenti feriti

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Locale, già presenti in zona per il costante presidio dell’area. Nel tentativo di sedare la lite, due poliziotti municipali sono rimasti feriti durante il parapiglia. Successivamente sono arrivati i rinforzi, con un totale di tre pattuglie della Polizia Locale impegnate nella gestione dell’intervento.

Aggressori denunciati, agenti in ospedale

Al termine degli accertamenti, gli aggressori sono stati denunciati a piede libero per rissa. I due agenti feriti sono stati invece trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini, in via Pignasecca, per gli accertamenti medici e il referto.