L’ha lasciata sola in strada nel cuore della notte, poi è ripartito senza voltarsi indietro. Pochi minuti dopo, quella cagnolina di appena tre mesi è stata travolta da un’auto ed è morta nonostante i disperati tentativi di salvarla.

Abbandona una cucciola in strada ad Aversa: investita e uccisa pochi minuti dopo

È accaduto ad Aversa, dove la Polizia Provinciale di Caserta è riuscita a identificare e denunciare l’uomo ritenuto responsabile dell’abbandono del cucciolo. Per lui è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord: rischia fino a sette anni di carcere oltre al ritiro della patente di guida.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio si è verificato intorno alle 3.50 del mattino. L’uomo, a bordo di una Fiat Punto, avrebbe fermato l’auto per lasciare la cucciola in strada, allontanandosi subito dopo. Di lì a poco il piccolo animale è stato investito da un altro veicolo.

Una donna di passaggio, accortasi della scena, ha immediatamente soccorso la cagnolina trasportandola in una clinica veterinaria. I medici hanno riscontrato gravissime lesioni al bacino, ma ogni tentativo di salvarla si è rivelato inutile. Le indagini della Polizia Provinciale, coordinate dal comandante Biagio Chiariello, sono partite immediatamente. Un lavoro investigativo complesso, reso difficile dalle immagini di videosorveglianza poco nitide e dall’orario notturno, ma che ha comunque permesso agli agenti di risalire al responsabile grazie anche ad alcuni dettagli degli abiti indossati.

L’uomo, dipendente di una ditta che opera nel settore dell’igiene urbana, è stato rintracciato sul posto di lavoro. In un primo momento avrebbe tentato di fornire un alibi agli investigatori, risultato però incoerente. Messo davanti agli elementi raccolti dagli agenti, ha infine ammesso le proprie responsabilità. Nei suoi confronti è stata formalizzata la denuncia per abbandono di animali, alla luce delle recenti norme che hanno inasprito le pene per questo tipo di reati. Contestualmente è stata avviata anche la procedura per il ritiro della patente con comunicazione al Prefetto di Caserta.