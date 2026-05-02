La città di Melito si stringe intorno al 16enne coinvolto giovedì pomeriggio nel drammatico incidente avvenuto in via Roma, all’altezza del civico 382, nei pressi dell’ex Banco di Napoli. Il giovanissimo è attualmente in coma farmacologico, ricoverato all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Melito, incidente in via Roma: si prega per il 16enne finito in coma

La dinamica dell’accaduto è ancora da ricostruire con esattezza. Determinante però è stato lo scontro tra la moto su cui il 16enne viaggiava e un’automobile che procedeva lungo via Roma. L’impatto è stato devastante. Il ragazzo è sbalzato dalla sella ed è rovinato al suolo mentre la moto si è ridotta a un catorcio. Non è chiaro se il giovane indossasse o meno il casco. I soccorsi del 118, giunti sul posto, hanno subito capito la gravità della situazione e hanno trasferito il centauro in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono poi sopraggiunti gli agenti della Polizia Municipale di Melito guidati dalla comandante Annamaria Pagliuca per i rilievi del caso. La conducente del veicolo è stata condotta in ospedale e poi sottoposto subito ad accertamenti alcolemici e tossicologici. Si attende l’esito degli esami.

Il precedente

Purtroppo si tratta del secondo grave incidente avvenuto sullo stesso asse viario nel giro di poche settimane. Risale infatti al 19 aprile scorso, al confine con Secondigliano, lo scontro tra la moto guidata dal 20enne Domenico Nikolic e un una Jeep bianca. Domenico è uscito dal coma soltanto pochi giorni fa dopo aver lottato tra la vita e la morte.