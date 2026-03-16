Napoli, rapina al supermercato: la Polizia interviene e arresta due uomini armati di fucile

Tentata rapina armata in un supermercato di Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato due napoletani di 59 e 29 anni, il primo con precedenti di polizia. I due sono accusati di concorso in rapina aggravata, porto di arma clandestina e porto abusivo di armi. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato in via delle Repubbliche Marinare, dove è stato decisivo il tempestivo intervento degli agenti della Squadra Mobile.

La rapina nel parcheggio del supermercato

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i poliziotti impegnati nei servizi di controllo del territorio hanno notato due uomini con il volto travisato entrare nel parcheggio di un supermercato. Uno dei due, armato di fucile a canne mozze, ha minacciato l’addetto alla vigilanza, costringendolo ad accompagnarlo all’interno dell’esercizio commerciale mentre il complice si dirigeva verso le casse per impossessarsi del denaro.

L’intervento della Polizia

Gli agenti della Squadra Mobile, intervenuti mentre la rapina era ancora in corso, sono riusciti dopo una colluttazione a disarmare il rapinatore armato di fucile e a bloccarlo. Subito dopo è stato fermato anche il secondo complice, che nel frattempo aveva raggiunto le casse e stava tentando di portare via il denaro.

Armi, cartucce e targhe rubate nell’auto

Nel corso dei controlli successivi, all’interno dell’auto utilizzata dai due arrestati, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato: due targhe automobilistiche risultate rubate, 7 cartucce a palla per fucile da caccia calibro 12. Gli agenti hanno inoltre sequestrato diverse armi e oggetti utilizzati per compiere la rapina: un fucile da caccia modificato con canne tagliate, carico con due cartucce calibro 12, una pistola con caricatore e 7 cartucce calibro 7.65 parabellum, un coltello serramanico e un cacciavite.

Perquisizione in casa: trovate altre munizioni

Le indagini sono poi proseguite con una perquisizione nell’abitazione dei due indagati. All’interno della casa del 59enne, gli agenti hanno rinvenuto altre 25 cartucce calibro 12 per fucile. Alla luce di quanto scoperto, i due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato.