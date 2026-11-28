Un funerale è stato interrotto dall’intervento dei carabinieri durante un controllo a un’impresa di onoranze funebri in via Arco Felice Vecchio, a Pozzuoli. L’attività, secondo quanto emerso dagli accertamenti, avrebbe continuato a operare nonostante l’assenza delle autorizzazioni necessarie. I militari hanno disposto il sequestro dei locali e di un carro funebre.

Funerale fermato dai carabinieri a Pozzuoli: cosa è accaduto

Al momento dell’arrivo dei carabinieri, un feretro era già sistemato sul mezzo utilizzato dall’impresa e il trasporto funebre stava per partire. I militari hanno fermato le operazioni e svolto le verifiche sulla regolarità dell’attività. La situazione ha costretto i familiari della persona deceduta a rivolgersi a un’altra agenzia per poter proseguire con le esequie.

Impresa funebre senza autorizzazioni: sequestrati locali e mezzo

Al centro dei controlli è finita l’impresa operante nella zona di Arco Felice Vecchio. Secondo la ricostruzione degli accertamenti, l’esercizio avrebbe proseguito l’attività pur essendo già stato oggetto di contestazioni e provvedimenti. Il carro funebre, inoltre, è stato sequestrato in quanto ritenuto non conforme ai requisiti di omologazione. Il Comune di Pozzuoli, con un provvedimento del 24 novembre, aveva disposto la cessazione immediata dell’attività e la chiusura dell’esercizio, dopo accertamenti e precedenti diffide relativi alla mancanza dei titoli autorizzativi.

Controlli sulle onoranze funebri nel Napoletano

La verifica si inserisce nell’attenzione delle forze dell’ordine per il rispetto delle regole nel settore delle onoranze funebri. Lo scorso agosto, a Nola i carabinieri avevano controllato diverse agenzie funebri, con la chiusura di due attività e la denuncia di tre imprenditori. Nel caso di Pozzuoli, gli accertamenti riguardano la regolarità dell’impresa e dei mezzi utilizzati; eventuali responsabilità dovranno essere definite nelle sedi competenti.