“Una volta all’esterno dello stadio ci siamo ritrovati nella cosiddetta zona Fiat. Io mi sono fermato di fronte a un tifoso del Portici, che mi ha puntato un coltello al viso. Mi sono ricordato che in quella zona c’era una mazza con la punta ferrata, gliel’ho data in testa. Poi l’ho lasciata lì, dove c’è la scuola Pitagora”.

Questo uno stralcio della versione resa ai Carabinieri da Emanuele Alfano, 19 anni, uno degli otto indagati per l’aggressione al tifoso del Portici Mario Spedaliere, preso a bastonate dopo la partita di Eccellenza tra Puteolana e Portici disputata il 25 ottobre allo stadio Domenico Conte di Arco Felice. Lo riporta Il Mattino.

Tifoso in fin di vita, parla l’aggressore di Mario: “Ho sferrato un colpo con una mazza”

L’aggressore, attualmente ai domiciliari, è indagato per rissa e lesioni gravissime. La sua confessione dovrà essere vagliata dagli inquirenti, al momento non risulta che Spedaliere avesse un coltello. Stando sempre a quanto riporta il quotidiano partenopeo, lo stesso reo confesso avrebbe condotto i carabinieri sul luogo dove è avvenuto l’episodio per far rinvenire l’arma con cui ha colpito il tifoso del Portici.