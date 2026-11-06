Pozzuoli, cadavere semicarbonizzato in un casolare abbandonato ad Arco Felice: disposta l’autopsia

Un uomo è stato trovato morto, con il corpo semicarbonizzato, all’interno di un casolare abbandonato ad Arco Felice, frazione di Pozzuoli. Il ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 5 novembre in via Annecchino. La vittima non è stata ancora identificata e sono in corso accertamenti per ricostruire le circostanze del decesso.

Il ritrovamento nel casolare di via Annecchino

A far scattare l’intervento delle forze dell’ordine è stata una segnalazione. Nel vecchio edificio in disuso sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Pozzuoli, che hanno avviato gli accertamenti sul corpo e sul luogo in cui è stato rinvenuto. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo probabilmente di origine straniera, ma non c’è ancora un’identificazione ufficiale. Restano da stabilire anche il momento esatto della morte e le ragioni per cui la persona si trovasse nell’immobile abbandonato.

Disposta l’autopsia: non esclusa una causa accidentale

La Procura di Napoli ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia, passaggio ritenuto necessario per chiarire le cause del decesso e verificare se siano presenti elementi utili alle indagini.

Al momento gli investigatori non escludono l’ipotesi di un incidente. Tra le possibilità considerate nelle prime ricostruzioni giornalistiche c’è quella di un incendio divampato accidentalmente all’interno del casolare, eventualmente a causa di un fuoco acceso per scaldarsi. È però soltanto un’ipotesi: non è stato accertato come siano divampate le fiamme, né se abbiano provocato la morte dell’uomo.

Secondo le notizie diffuse nelle ore successive al ritrovamento, non sarebbero stati rilevati segni evidenti di violenza. Le condizioni del corpo, tuttavia, rendono indispensabili gli accertamenti medico-legali e non consentono conclusioni anticipate.

Le indagini della Polizia a Pozzuoli

La Polizia di Stato, sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria, sta lavorando per risalire all’identità della vittima e ricostruirne le ultime ore. Saranno determinanti gli esiti dell’esame autoptico e le verifiche sugli elementi raccolti nel casolare. Non è il primo caso in cui un ritrovamento di un corpo nell’area flegrea richiede indagini per stabilire le circostanze della morte: in una vicenda distinta, Teleclubitalia aveva raccontato il ritrovamento di un giovane senza vita nelle acque di Pozzuoli. Nel caso di Arco Felice, invece, le cause restano ancora tutte da accertare.