Terra dei Fuochi, Vadalà: «Insieme si può». Nuove bonifiche, 200 milioni e la sfida del risanamento

Dalla visita della premier Giorgia Meloni alla Control Room di Napoli alle nuove bonifiche di Calvi Risorta, Giugliano e Aversa. Il generale Giuseppe Vadalà fa il punto sulle attività e sui prossimi appuntamenti nel nuovo episodio di Diario del Commissario.

Prosegue il percorso di risanamento ambientale della Terra dei Fuochi. Nuovi investimenti, interventi di bonifica, recupero delle aree degradate e una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, amministrazioni comunali, associazioni e cittadini. Nel nuovo appuntamento con Diario del Commissario, nell’ambito del progetto Fronte Comune, il generale Giuseppe Vadalà racconta i risultati raggiunti e le prossime sfide per restituire salute, sicurezza e bellezza ai territori tra Napoli e Caserta.

Terra dei Fuochi, altri 200 milioni per le bonifiche

La visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Control Room interforze di Napoli ha rappresentato un importante momento di confronto sulle attività di contrasto ai roghi tossici e agli sversamenti illeciti. La premier ha ricordato lo stanziamento di ulteriori 200 milioni di euro destinati alle bonifiche, ribadendo la necessità di garantire dignità e tutela della salute alle comunità della Terra dei Fuochi.

Generale, la visita della presidente del Consiglio e lo stanziamento di 200 milioni rappresentano una garanzia per la prosecuzione delle attività?

«Il fattore fondamentale, a parte la somma di 200 milioni, che è una somma considerevole, è che questa è proiettata nei prossimi anni. Lo sforzo deve essere uno sforzo comune, di costruzione di una nuova realtà, di un nuovo vivere, che si deve fare a poco a poco. Stiamo portando avanti un grande lavoro con i comuni. Questa è la seconda fase, che era già insita nella prima. Va bene l’onda d’urto in un primo momento, ma poi serve costruire insieme ai comuni.

Il 3 dicembre ci sarà un’importante riunione al Consiglio regionale con tutti i sindaci dei 90 comuni, dove ascolteremo, diremo quello che stiamo facendo e quello che servirà. Questo fronte comune dobbiamo allargarlo e operare insieme».

Il modello delle bonifiche campane arriva a Bruxelles

Il lavoro della struttura commissariale sarà presentato anche alle istituzioni europee, in occasione del forum Zero Pollution.

Generale, nei primi giorni di dicembre volerà in Belgio per presentare il lavoro svolto finora anche alle istituzioni europee.

«Il 7 dicembre a Bruxelles, al Palazzo delle Regioni, c’è questo importante appuntamento, il primo forum Zero Pollution, dove presenteremo il lavoro che si sta facendo. Quella degli scorsi anni era sicuramente una situazione tragica, ma oggi possiamo raccontare quello che si sta riuscendo a fare. Una bellissima best practice di un Paese che, pur di fronte a un’emergenza, si è rimboccato le maniche e sta costruendo, insieme all’Europa e ai propri comuni, un futuro diverso per i nostri cittadini».

Pomigliano d’Arco: da discarica a cielo aperto ad area verde

A Pomigliano d’Arco uno spazio per anni abbandonato al degrado è stato trasformato in un’area verde grazie all’impegno del comitato Massaria Mattiello, dei cittadini e al sostegno della struttura commissariale. La riqualificazione è stata celebrata con l’installazione della bacheca dedicata al riccio, ormai simbolo del percorso di recupero ambientale.

Vedendo queste immagini sembra che lei stia rammendando questo territorio, restituendo, pezzo dopo pezzo, bellezza dove prima c’era degrado.

«Ci siamo ritrovati su un territorio che era stato già rammendato. Grazie alle persone che abbiamo visto e grazie ai cittadini, è stato già recuperato. L’apporto dei cittadini ha bisogno anche dell’apporto del Governo. Abbiamo dato maggiore forza, ma questo è quello che si può fare e si deve fare in ogni luogo.

Ci possono essere mille Pomigliano in tutta la Campania, per riportare queste zone alla bellezza di un prato con degli ulivi».

Come impedire nuovi sversamenti nelle aree bonificate

Una delle principali preoccupazioni delle comunità riguarda il rischio che le aree recuperate possano tornare a essere utilizzate come discariche abusive. Una battaglia che passa attraverso il contrasto alle ecomafie, ma anche attraverso il cambiamento delle abitudini dei cittadini.

Come si fa a evitare che questi pezzi di territorio vengano nuovamente deturpati dalle ecomafie e da chi continua ad abbandonare illegalmente i rifiuti?

«Serve continuare a incidere, non arrendersi al sacchetto ributtato, in primis. Serve che questo non lo facciano solo i Carabinieri, ma anche i cittadini. Serve il presidio, ma non il presidio dello stare sempre là: il presidio bello, quello dei cittadini che vivono normalmente in una zona, come nell’esempio di Pomigliano d’Arco. Ci vuole questa goccia dopo goccia, per cui a poco a poco possiamo, da una parte, continuare a contrastare duramente chi interra o sversa rifiuti pericolosi e, dall’altra, far vedere che una zona ripulita fa comodo anche a te. Non dimentichiamo che fa comodo alla nostra salute, che è la cosa più importante che dobbiamo difendere».

Giugliano, i risultati degli interventi di rimozione dei rifiuti

Proseguono le attività di rimozione dei rifiuti anche a Giugliano in Campania, dove dal 23 al 25 novembre sono stati programmati interventi nell’area compresa tra via Santa Caterina da Siena e via Spazzilli. Un territorio spesso interessato da sversamenti abusivi, sul quale continua a intervenire la struttura commissariale.

Generale, mentre prima i rifiuti abbandonati rimanevano per mesi sulle strade, oggi si interviene. È la dimostrazione che i cittadini che vogliono vivere in territori puliti hanno un alleato su cui contare?

«Dobbiamo ricordare che, su 110 siti, in 77 non sono stati rigettati rifiuti oppure ne sono stati rigettati pochi. Sugli altri, circa una trentina, c’è una quantità maggiore. Quindi comunque il sistema funziona. Insieme si può. Come in tutti i fenomeni criminosi o illegali, non puoi avere la bacchetta magica. Dall’oggi al domani non si possono cambiare le cose, ma il corso delle cose sicuramente sì.

È quello che il presidente del Consiglio ci ha ricordato: i cittadini devono essere tutti di serie A».

Ponte Riccio, il 19 dicembre un evento simbolo del risanamento

Tra i luoghi più rappresentativi della campagna di recupero ambientale c’è Ponte Riccio, dove sono state condotte importanti operazioni di rimozione dei rifiuti. Il prossimo 19 dicembre è previsto un evento aperto ai cittadini e alle associazioni, per celebrare il percorso di recupero del territorio. «Vogliamo cambiare le bacheche, farne di ancora più belle e più espressive, affinché diventino veramente un simbolo. Ponte Riccio è un po’ la zona simbolo per tanti motivi. Là vogliamo il 19 dicembre fare un evento, una festa, con tutti quelli che vogliono partecipare e con tutti quelli che hanno a cuore le sorti del territorio campano».

Associazioni e cittadini, la grande forza del territorio

Il contributo delle associazioni ambientaliste, del volontariato e del Terzo settore rappresenta uno dei pilastri del percorso di risanamento. C’è un grande gruppo di associazioni e cittadini che sta collaborando attivamente alle bonifiche. Sono queste persone a rappresentare la speranza di un cambiamento che è già in atto?

«Questa è la grande forza che abbiamo visto nel territorio, un grande tesoro. Insieme ai comuni sono le due parti importanti. Delle circa 900 segnalazioni, più della metà sono pervenute dalle associazioni. Con le associazioni si può fare un salto più in avanti. Possono collaborare non solo nella segnalazione, ma nella promozione di quelle belle aree, come abbiamo visto a Pomigliano, e anche nel presidio del territorio. Quindi avere un’azione più proattiva insieme ai comuni, al Governo e alle associazioni. Questa è la grande forza e la dobbiamo utilizzare».

Le nuove bonifiche a Calvi Risorta, Giugliano e Aversa

Il mese di dicembre sarà caratterizzato anche da importanti novità sul fronte delle bonifiche dei siti contaminati.

Tra gli interventi annunciati dal generale Vadalà:

Calvi Risorta: presentazione della progettazione della bonifica per la rimozione dei rifiuti interrati.

presentazione della progettazione della bonifica per la rimozione dei rifiuti interrati. Giugliano: installazione di circa 18 nuovi pozzi per l’estrazione del percolato nell’area SIN.

installazione di circa 18 nuovi pozzi per l’estrazione del percolato nell’area SIN. Aversa: bonifica di due aree destinate alla realizzazione di una pista di atletica e alla prevista costruzione di una stazione dei Carabinieri.

Le opere di bonifica dei siti inquinati, l’estrazione del percolato e il suo smaltimento in sicurezza sono gli interventi che possono davvero cambiare il futuro di questi territori?

«Quello è essenziale perché si disinquina, si ottiene nuovo territorio che viene riutilizzato e si fanno altre cose. Questo fa vedere come migliora nettamente la qualità della vita, anche visiva, e contemporaneamente si costruiscono e si realizzano nuove opere. Questo è proprio il meccanismo che stiamo mettendo a punto dappertutto, nei nove anni in cui questa missione dell’Arma dei Carabinieri lavora sul territorio nazionale e in quello che stiamo facendo in Campania».

Fronte Comune, insieme per il futuro della Terra dei Fuochi

Bonificare, prevenire, contrastare gli illeciti ambientali e restituire gli spazi recuperati alle comunità. Sono questi gli elementi di un percorso che vede protagonisti istituzioni, amministrazioni locali, associazioni e cittadini. Una sfida collettiva per costruire un futuro diverso nei territori tra Napoli e Caserta, tutelando l’ambiente e la salute delle persone. Perché il cambiamento passa anche dalla consapevolezza e dalla partecipazione di ciascuno di noi.

Insieme si può. Facciamo Fronte Comune.

Guarda la puntata integrale di Diario del Commissario con il generale Giuseppe Vadalà.