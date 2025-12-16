Ancora al vaglio della Polizia Municipale di Pozzuoli la dinamica dell’incidente di ieri in via Fasano che è costata la vita a Vincenzo Pepe, il 16enne di Marano che viaggiava in scooter. Il sinistro è avvenuto proprio nei pressi della rotonda dove sorge il nuovo tunnel che collega il porto alla tangenziale di Napoli.

Pozzuoli, 16enne morto nell’incidente: indagini sulla dinamica. Fuori pericolo l’amico

Dai primi accertamenti sembra che la velocità non sia stata un fattore determinante nello scontro moto-auto. A provocare l’impatto, ieri mattina, potrebbe essere stata un’invasione di carreggiata sia da parte dello scooter che da parte della vettura, la Fiat 500. Il conducente dell’auto è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici che hanno dato esito negativo. Purtroppo non saranno di auto immagini di videosorveglianza, visto che in zona non ci sono telecamere.

Intanto il ragazzo di 17 anni che era a bordo con Vincenzo Pepe, studente di Bacoli, è stato trasportato al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli in codice rosso e nella giornata di ieri è stato operato al femore. Oggi viene considerato fuori pericolo. Uscito dal codice rosso, il ragazzo resterà sotto osservazione.

Lutto a scuola: venerdì momento di commemorazione

Lutto anche all’istituto “Pareto” di Arco Felice. I docenti sono nel profondo dolore così come compagni di classe di Vincenzo e al momento non hanno voluto rilasciare nessuna dichiarazione ma fanno sapere la nostra Redazione che venerdì ci sarà un momento di raccoglimento per omaggiare il 16enne deceduto.