Pozzuoli: alto impatto dei carabinieri, contravvenzioni al codice della strada per quasi 7mila euro

Operazione ad alto impatto dei Carabinieri tra Licola e Pozzuoli. I militari della stazione di Licola, insieme al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Pozzuoli, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati.

Pozzuoli: alto impatto dei carabinieri. Contravvenzioni al codice della strada per un totale i 6mila e 700 euro

Il bilancio dell’attività è significativo: 71 le persone identificate e 39 i veicoli controllati. Tra questi, uno è stato sottoposto a fermo amministrativo e due a sequestro. Elevate anche tre contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 6.700 euro. Nel corso dei controlli, tre persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Tre, invece, le denunce. Si tratta di un 28enne e di un 43enne sorpresi alla guida senza patente, con recidiva nel biennio. Stessa sorte per un 17enne che, alla guida del proprio scooter, non si è fermato all’alt imposto dai carabinieri. Il giovane ha tentato la fuga tra le strade limitrofe, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato dai militari. Per lui è scattata la denuncia e dovrà rispondere di fuga pericolosa. L’operazione rientra in una più ampia strategia di controllo del territorio volta a garantire maggiore sicurezza e contrastare l’illegalità diffusa nell’area flegrea.