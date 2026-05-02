Svolta nelle indagini sulla rapina messa a segno il 27 aprile scorso all’ufficio postale di Qualiano. I carabinieri della Sezione Operativa di Giugliano in Campania hanno fermato un 19enne senza precedenti penali, ritenuto gravemente indiziato del colpo.

Qualiano, rapina all’ufficio postale: fermato un 19enne, caccia al complice

Determinante un lavoro investigativo serrato durato tre giorni, durante i quali i militari hanno analizzato molti filmati di videosorveglianza raccolti in diversi comuni dell’area nord di Napoli. Un’attività capillare, affiancata da servizi di osservazione sul territorio, che ha consentito di ricostruire le fasi preparatorie della rapina.

Gli investigatori sono riusciti a individuare il luogo in cui il giovane e un complice si sarebbero cambiati d’abito prima di entrare in azione. Proprio lì sono stati trovati alcuni degli indumenti utilizzati durante il colpo e il cutter che sarebbe stato usato come arma. Ulteriori elementi sono emersi dalle perquisizioni eseguite nell’abitazione e nell’auto del 19enne: sequestrati altri taglierini simili e una pistola a salve, priva del tappo rosso e con cinque cartucce inserite.

Il giovane, D’Alterio, è stato trasferito in carcere e dovrà rispondere di rapina aggravata. Nelle prossime ore è atteso davanti al giudice per la convalida del fermo. Le indagini, intanto, proseguono per risalire all’identità del secondo uomo coinvolto.