Sparatoria a Napoli, ferite due ragazze: colpite per errore durante un conflitto a fuoco

Attimi di paura nel cuore di Napoli, dove nella tarda serata di ieri si è verificata una sparatoria che ha coinvolto, loro malgrado, due giovani donne. L’episodio è avvenuto in via Francesco Saverio Correra, a ridosso della mezzanotte, quando alcuni sconosciuti avrebbero dato vita a un violento conflitto a fuoco in strada.

Colpite accidentalmente durante la sparatoria

Nel corso degli spari, due ragazze di 23 e 24 anni, entrambe napoletane e incensurate, sono state raggiunte da proiettili alle gambe. Secondo le prime ricostruzioni, le giovani si trovavano in zona e sarebbero state colpite in maniera del tutto accidentale, senza alcun coinvolgimento diretto nei fatti.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

Le ferite sono state immediatamente soccorse dal personale del 118 e trasferite all’ospedale CTO. Per la 24enne i medici hanno estratto un’ogiva dalla coscia sinistra e stabilito una prognosi di 20 giorni, mentre la 23enne è tuttora ricoverata. Nessuna delle due è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Centro e gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche, che hanno avviato le indagini per chiarire dinamica e responsabilità dell’accaduto.