Un 26enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A mettere a segno l’operazione gli uomini del Commissariato di Giugliano-Villaricca con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Più di 3 chili di droga nascosti tra Giugliano e Castel Volturno: arrestato 26enne

Gli agenti hanno effettuato un controllo presso uno stabile in uso al 26enne, dove hanno rinvenuto 18 bustine di marijuana del peso di circa 54 grammi e 11 bustine di hashish del peso di 40 grammi. I poliziotti hanno poi deciso di estendere i controlli all’abitazione dell’uomo, nel comune di Castel Volturno, dove hanno rinvenuto, ben occultati, altri 18 panetti di hashish del peso complessivo di circa 2 kg, 2 bustine di cocaina del peso di 700 grammi, 3 bustine di marijuana del peso di circa 1 kg e 400 grammi, 7 involucri di cocaina del peso di 5 grammi, una bustina di cocaina del peso di 3 grammi, una bustina di MDMA del peso di 57 grammi, 4 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento ed il taglio della sostanza stupefacente.

Tutte le sostanze stupefacenti sono finite sotto sequestro. Indagini in corso da parte della Polizia per ricostruire la filiera dello spaccio e identificare fornitori e destinatari del carico di droga nascosto nell’abitazione del litorale domizio.