Incidente mortale a Pozzuoli: 16enne muore in scooter, grave l’amico. Stavano andando a scuola

Tragedia questa mattina a Pozzuoli dove un giovane di 16 anni è deceduto a causa di un incidente. Il minorenne, residente a Marano, viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 17 anni, quando il mezzo si è schiantato contro un’auto per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è avvenuto in via Fasano, nei pressi della rotatoria che conduce al parcheggio ex Sofer.

Pozzuoli, incidente in scooter. Inutili i soccorsi per il 16enne

Come anticipa Cronaca Flegrea, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il 16enne. Purtroppo, a causa delle gravissime ferite riportate, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Il compagno di viaggio, residente a Bacoli, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Nello scontro è rimasto coinvolto anche il conducente di una Fiat 500, trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Diretti a scuola al momento dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi erano diretti all’istituto “Pareto” di Arco Felice di Pozzuoli quando si è verificato l’incidente. Sulla tragedia indaga la Polizia Municipale di Pozzuoli, impegnata nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità da parte del conducente della vettura.