Scuola “Petronio” di Pozzuoli: confermati livelli anomali di CO2, istituto ancora chiuso

Resta sotto stretta osservazione l’Istituto scolastico “Petronio” di via San Gennaro Agnano, a Pozzuoli, al centro dell’attenzione di istituzioni e tecnici per le criticità emerse nei giorni scorsi. Questa mattina il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha riunito il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) per fare il punto sui nuovi rilievi eseguiti dai Vigili del Fuoco.

Gli accertamenti hanno confermato un quadro ancora problematico: al piano terra dell’edificio persistono temperature elevate e livelli anomali di anidride carbonica. Secondo gli esperti, si tratterebbe di un accumulo legato alla scarsa ventilazione degli ambienti, aggravata dalla chiusura temporanea della struttura. Alla luce di questi elementi, l’istituto resterà interdetto anche nei prossimi giorni. I Vigili del Fuoco continueranno il monitoraggio costante per verificare eventuali variazioni e garantire la sicurezza.

Nel frattempo, per assicurare la continuità didattica, il dirigente scolastico ha disposto l’attivazione dei doppi turni nella sede succursale, consentendo agli studenti di proseguire regolarmente le lezioni. Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale Fiorella Zabatta, i sindaci di Pozzuoli e Bacoli Luigi Manzoni e Josi Gerardo Della Ragione, oltre ai rappresentanti dell’INGV – Osservatorio Vesuviano, che continuerà il monitoraggio scientifico del fenomeno. Parallelamente, il Comune di Pozzuoli ha annunciato un’intensificazione dei controlli sugli edifici pubblici nelle aree interessate. La situazione resta in evoluzione. Il prefetto ha confermato che il CCS sarà nuovamente convocato non appena saranno disponibili i risultati delle prossime verifiche, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza in attesa del rientro dei parametri nella norma.